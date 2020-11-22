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Футбол

Старт нынешнего сезона один из худших для Шахтера за последние 20 лет

отАндрей Огородник

Ноя 22, 2020 , ,
Луиш Каштру

Гранд отечественного футбола донецкий «Шахтер» проводит один из худших своих сезонов в новой истории.

Вчерашняя осечка для донецкого клуба в матче против Александрии стала для «горняков» пятой в десяти матчах текущего чемпионата. Хуже «Шахтер» стартовал лишь в сезоне 2008/09 года, когда после стартовых десяти туров у команды было 12 очков, сейчас донецкий клуб имеет в своем активе двадцать очков и три очка отставания от «Динамо».

Напомним, что несмотря на провальный старт сезона 2008/09 года, в итоге донецкий клуб выиграл Кубок УЕФА, первый и пока единственный для «Шахтера» европейский трофей.

от Андрей Огородник

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