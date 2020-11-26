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Футбол

Чижевский — лучший тренер Первой лиги 15 тура

отАндрей Огородник

Ноя 26, 2020 , ,
Александр Чижевский

Волочиский «Агробизнес» продолжает радовать своей игрой в последних матчах чемпионата Украины среди команд Первой лиги.

Обыграв в матче 15 тура МФК «Николаев», клуб с Хмельницкой области не только продлил свою впечатляющую серию побед до шести матчей, но и возглавил турнирную таблицу.

Вполне заслуженно одним из главных творцов победу «Агробизнеса» является главный тренер команды Александр Чижевский, который был признан лучшим тренером завершившегося тура.

В следующем туре на волочиский клуб ждет встреча против крепкого середняка Первой лиги «Полесья».

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