Чижевский — лучший тренер Первой лиги 15 тура

Волочиский «Агробизнес» продолжает радовать своей игрой в последних матчах чемпионата Украины среди команд Первой лиги.

Обыграв в матче 15 тура МФК «Николаев», клуб с Хмельницкой области не только продлил свою впечатляющую серию побед до шести матчей, но и возглавил турнирную таблицу.

Вполне заслуженно одним из главных творцов победу «Агробизнеса» является главный тренер команды Александр Чижевский, который был признан лучшим тренером завершившегося тура.

В следующем туре на волочиский клуб ждет встреча против крепкого середняка Первой лиги «Полесья».