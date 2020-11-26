Это дно: Шевчук раскритиковал Шахтер

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Вячеслав Шевчук после поражения команды от «Боруссии» М (0:4) в Лиге чемпионов заявил, что команда не смогла сделать выводы после первой игры с немецким клубом.

«Команда сейчас не может использовать выход из обороны, нет высокого прессинга, есть в средней линии контроль мяча, но этого мало сейчас. Статистика, кто контролирует мяч – не преимущество, это не голевые моменты. Сейчас «Шахтер» опустился на дно. Нужно опять засучить рукава и работать над всеми компонентами игры», — сказал он в интервью «Футбол 1/2/3».

По его словам, «Шахтер» является командой Лиги чемпионов, где нужно показывать свое качество и где другая интенсивность игры.