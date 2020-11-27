Биатлон. Этап Кубка мира в Контиолахти: превью, расписание, трансляция

Завтра, 28 ноября, стартует новый биатлонный сезон. В рамках Кубка мира пройдут индивидуальные гонки у мужчин и женщин. Наконец-то главный зимний вид спорта для Украины возвращается и можно будет болеть за украинских спортсменов.

Расписание этапа Кубка мира

Первый этап Кубка мира пройдет в финском Контиолахти. При этом там и состоится формально второй этап, хотя это будет фактически продолжение первого. Сначала планировалось, что на трибунах будут присутствовать болельщики. Однако в итоге за пару дней до старта организаторы официально сообщили, что проведение массовых гонок будет проходить без фанатов. Такое решение было принято из-за введение карантинных мер местных властей, которые запретили массовые мероприятия для более 50 человек на определенный период времени.

Первый этап в Контиолахти

28.11.2020 — 12:00 — Индивидуальная гонка, мужчины

28.11.2020 — 15:20 — Индивидуальная гонка, женщины

29.11.2020 — 11:30 — Спринт, мужчины

29.11.2020 — 14:30 — Спринт, женщины

Второй этап в Контиолахти

03.12.2020 — 14:30 — Спринт, мужчины

03.12.2020 — 17:30 — Спринт, женщины

05.12.2020 — 14:20 — Гонка преследования, мужчины

05.12.2020 — 16:15 — Эстафета, женщины

06.12.2020 — 13:45 — Эстафета, мужчины

06.12.2020 — 16:45 — Гонка преследования, женщины

Состав сборной Украины

Женская и мужская сборная Украины могут выставлять по пять спортсменов в индивидуальных гонках в этом сезоне. При этом, фактически на каждый этап тренеры берут больше спортсменов, чтобы делать замены в зависимости от соревнований.

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк.

Женщины: Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Вита Семеренко, Дарья Блашко, Екатерина Бех, Валя Семеренко.

Стоит сразу добавить, что по предварительной информации Лесюк и Валя Семеренко пропустят индивидуальную гонку, и вполне вероятно могут выступить уже в спринте.

Предварительные результаты

Перед стартом Кубка мира сорная Украины провела два контрольных старта в Воукатти, Финляндия. Кроме украинских биатлонистов участие там принимали также представители Болгарии, США и Финляндии. В спринте в женской гонке победу одержала Блашко, которая чисто прошла дистанцию. Пидгрушная стала шестой с отставанием в 53 секунды и одним промахом. Валя Семеренко – девятая, Вита – 13. Екатерина Бех сразу с пятью промахами – 17. Короткую индивидуалку, где за каждый промах насчитывали 30 дополнительных секунд выиграла Пидгрушная. Второй стала Вита, третье место у Блашко, Бех – четвертая.

Мужчины выступили также весьма успешно. В спринте Пидручный проиграл победителю четыре секунды и занял третье место. Дудченко – седьмой, Ткаленко – девятый, Прима – 14, а Цымбал -16. В короткой индивидуальной гонке победу одержал Пидручный с двумя промахами. Вторым стал Цымбал с пятью промахами, а Лесюк с четырьмя – четвертым. Прима показал седьмой результат. Ткаленко и Дудченко заняли 11 и 12 место соответственно.

Коронавирус

Коронавирусные протоколы Кубка мира очень серьезные. Биатлонистам придется сдавать тесты перед каждым этапом и в случае положительного результат будет сниматься почти вся команда, а точнее те спортсмены, которые контактировали между собой.

На данный момент известно о положительных тестах у представителей России, Молдавии и Латвии. Словацкие биатлонистки Паулина и Ивона Фиалковы пропустят первый этап, так как находятся на карантине в Швеции. Они контактировали с сервисменом команды, у которого был обнаружен COVID-19.

Тесты положительные были и у представителей Франции, но команду допустили к соревнованиям, так как человек у которого был обнаружен ковид уже есть антитела к вирусу, и он переболел месяц назад. Такая-же ситуация и у команды Италии.

Трансляция

Все гонки в прямом эфире Кубка мира обещает показать телеканал UA-Перший. Также трансляции по традиции будут доступны на Евроспортах.