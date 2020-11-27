Памяти легендарного Марадоны: от Бога до Люцифера

Диего Марадона умер. Ему было 60 лет, и он скончался в своем доме. Аргентинская газета «La Nacion» пишет, что у него случился сердечный приступ, и хотя на место прибыли десять машин скорой помощи, жизнь футбольному гению спасти не удалось …

Диего Марадона, футбольный виртуоз, который также является символом того, как можно упасть с вершины. Кокаин, ожирение и бурный образ жизни довели некогда божественного Диего до самого дна. Тем не менее, в основном в Аргентине и Неаполе, можно и сейчас найти места, где фанаты все еще поклоняются ему. Именно здесь люди молились за жизнь и здоровье Марадоны, когда он несколько дней назад перенес операцию по удалению гематомы из мозга. Теперь никакие молитвы не помогут, Марадона мертв…

Он был кумиром даже в юности

Уже на чемпионате мира U-20 в Японии в 1979 году в Аргентине к нему относились как к кумиру. Около 30 журналистов пришли на мероприятие только для того, чтобы освещать каждый его шаг. Потом был чемпионат мира в Испании, где он морально перегорел. Однако четыре года спустя божественный Диего выстрелил в Мексике, где стал локомотивом своей команды в борьбе за золото. Голы, забитые им в четвертьфинале с Англией, вошли в историю. Один — рукой, другой — после прохода из центра поля.

Для поколения фанатов, выросших на Диего Марадоне, этот матч всегда будет особенным. Именно во встрече с Англией на чемпионате мира 1986 года Марадона продемонстрирует двойственность своей натуры. С одной стороны, «читер», который забивает гол рукой и делает вид, что ничего не произошло. С другой стороны, великий гений, который с мячом делает что-то нереальное.

Месть за Фолклендские острова

Этот матч прошел в напряженной атмосфере. Четыре года перед этим военный конфликт между Аргентиной и Англией начался из-за Фолклендско-Мальвинских островов. Последние победили. Атмосфера на поле была заполнена незаживающими ранами. Игроки обеих команд оскорбляли друг друга, а сам Диего говорил, что чувствовал себя тогда так, как будто он на войне.

После первого гола англичане хотели разорвать Марадону на куски. Игрок ростом 165 сантиметров прыгнул в центр, но, чувствуя, что не сможет противостоять 180-сантиметровому Питеру Шилтону, помог себе рукой и с ее помощью забросил мяч в сетку. На поле до ужаса протестующие англичанине не могли поверить, что рефери и лайнсмен ничего не заметили и засчитали гол.

В истории этот гол известен «Рука Бога». 19 лет спустя он извинился перед фанатами и признал, что это была символическая месть за Фолклендские острова. Как бы то ни было, тогда на стадионе «Ацтека» Диего быстро ответил одним самых красивых действий и голов в истории мирового футбола. Даже Гэри Линекер, хотя и рассердился на Марадону за то, что тот забил рукой, признал, что хотел аплодировать, когда его противник пробежал половину поля и забил просто невероятный гол.

Футболист начал вызывать крайние чувства, от любви до ненависти. Раньше его действительно только любили. Потому что как можно не обожать того, кто приехал из беднейшего района Буэнос-Айреса и только благодаря собственному таланту освободился от бедности.

Барселона не приносит счастья

Его карьера набирает обороты. Из «Архентинос Хуниорс» он переходит за 4,5 миллиона долларов в «Бока Хуниорс». Оттуда всего за 7,5 миллиона долларов до Барселоны. Когда он был подростком, он сказал, что не хочет быть вторым Пеле, что он хочет быть Марадоной. Это заявление ясно показало, что он стремится стать одной из величайших звезд футбола. В Барселоне, хотя это место кажется идеально подходящим для таких людей, как он, звездой оно не стал. Он плохо себя чувствует в команде, провоцирует драку на тренировках, конфликтует с президентом и, наконец, ломает ногу. Но, главное именно здесь он впервые употребляет кокаин.

Позже, в Неаполе, этот наркотик разрушит его жизнь. Прежде чем это произойдет, его встречают как короля в этом городе. После того, как в Неаполе был свергнут «Ювентус», жители начали вешать изображения Марадоны рядом с картинами Иисуса. После трансфера Марадоны итальянские газеты писали, что беднейший город покупает самого дорогого футболиста. 85 000 человек приветствовали его.

Деньги на переход дала мафия

Покупка Марадоны обошлась Наполи в 10 миллионов долларов. Откуда такой бедный клуб взял столько денег? Ходят легенды, что деньги пожертвовала каморра, неаполитанская мафия. В конце концов, для Марадоны это был прекрасный шаг. Он достигает новых высот в клубном футболе и выигрывает чемпионат мира. С другой стороны, темная сторона Неаполя втягивает его все больше и больше. Здесь он красуется с боссом мафии Кармином Джулиано. Он появляется на фотографиях, когда открывает новые предприятия, он гость на семейных торжествах. Аргентинец принимает кокаин. Все в большем количестве.

На поле он очарователен, но за пределами поля он потухает. Неаполь, который привел его к вершине и относился к нему как к особому человеку, начинает тащить его в бездну. Слава и кокаин разрушают его все больше и больше.

С небес в ад

Те же итальянцы, которые так любили Марадону за то, что он сделал для Неаполя, очень быстро начали его ненавидеть. На итальянском чемпионата мира 1990 года Марадона перед полуфиналом Италия – Аргентина заявил, что Неаполь — это не Италия. В серии пенальти именно его гол помешал Италии побороться за золото. Во время финала Италия — Германия камеры засняли, как он прокомментировал свист итальянских фанатов фразой «ублюдки …». Пресса взялась за его. Он стал Люцифером. СМИ следили за каждым его шагом, его прослушивали, и та же мафия, которая заплатила за его перевод, теперь делала все, чтобы избавиться от него. Все потому, что он попросил разрешения уйти.

Нет сомнений, что его проблемы в Италии начались и закончились кокаином. Пришло время, когда он принимал коку по три дня после каждой игры. Следующие три дня он чистил тело. Когда он ее принимал, он оставался дома в ванной, потому что боялся сделать что-нибудь плохое с детьми. Он тихо уехал из Неаполя, с ним никто не простился.

Он мог жить только на поле

В фильме о себе Марадона говорит, что на поле проблемы он не брал в счет, ничего не имело значения. Он мог найти себя и жить только на поле. Ему было тяжело вне его. Слава пришла с искушениями, перед которыми он не мог устоять. После отъезда из «Наполи» ничего не изменилось к лучшему. На следующем чемпионате мира в США ему запретили употреблять кокаин, потому что он снова вышел из-под контроля. Завершил карьеру в родной Аргентине. Потом были еще тренерские эпизоды, но не очень успешные.

Он боролся с зависимостью, но безуспешно. У него были все большие проблемы со здоровьем, связанные с этим. У него осталась большая группа поклонников, любивших его чистой любовью. Они были с ним, когда в 2004 году у него случился тяжелый сердечный приступ. Они наблюдали за больницей, где он лежал, и боролся за свою жизнь. Они молились. То же самое произошло и сейчас, когда у Марадоны после 60-летия со дня рождения появилась гематома в мозгу. Теперь уже ничего ему не помогло …

Его уважали и молились на него. Только посмотрите это видео с прощанием легендарной личностью.