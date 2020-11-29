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Футбол

Близниченко забил свой очередной гол в составе Шерифа

отАндрей Огородник

Ноя 29, 2020 , ,
Андрей Близниченко

Воспитанник днепровского «Днепра» Андрей Близниченко, которому в свое время предрекали яркое будущее, вынужден доказывать свое мастерство лишь в чемпионате Молдовы, где он пополнил состав самого титулованного клуба страны — «Шерифа».

В матче 21 тура чемпионата Молдовы украинский вингер традиционно был среди лучших игроков в составе своего клуба и отличился очередным забитым голом. На этот раз от удара украинца пострадал клуб Кодру из Лозовой. «Шериф» выиграл матч со счетом 1:2.

В нынешнем сезоне на счету Андрея Близниченко 16 матчей в чемпионате Молдовы, восемь голов и одна результативная передача. Летом игрока сватали в СК «Днепр-1», но сделка так и не состоялась.

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