Близниченко забил свой очередной гол в составе Шерифа

Воспитанник днепровского «Днепра» Андрей Близниченко, которому в свое время предрекали яркое будущее, вынужден доказывать свое мастерство лишь в чемпионате Молдовы, где он пополнил состав самого титулованного клуба страны — «Шерифа».

В матче 21 тура чемпионата Молдовы украинский вингер традиционно был среди лучших игроков в составе своего клуба и отличился очередным забитым голом. На этот раз от удара украинца пострадал клуб Кодру из Лозовой. «Шериф» выиграл матч со счетом 1:2.

В нынешнем сезоне на счету Андрея Близниченко 16 матчей в чемпионате Молдовы, восемь голов и одна результативная передача. Летом игрока сватали в СК «Днепр-1», но сделка так и не состоялась.