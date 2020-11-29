Евгений Селин отличился дебютным голом в чемпионате Кипра

Быший защитник сборной Украины Евгений Селин напомнил о себе в матче 12 тура чемпионата Кипра по футболу.

30-летний футболист в поединке против Эносиса традиционно вышел в стартовом составе своего клуба. Героем встречи стал грузинский нападающий Георгий Квилитая, на счету которого хет-трик, тем не менее, свое имя на табло записал также и бывший защитник «Динамо», который установил окончательный счет в матче 4:2.

После 12 туров «Анортосис», цвета которого защищает Селин, лидирует в чемпионате Кипра, опережая «Аполлон» на три очка, правда, в соперников на два матча сыграно меньше.