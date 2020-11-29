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Футбол

Ференцварош Реброва продолжает побеждать в Венгрии

отАндрей Огородник

Ноя 29, 2020 , ,
Сергей ребров

Венгерский «Ференцварош», который работает под руководством украинского специалиста Сергей Реброва, продолжает доказывать свое превосходство в местном первенстве.

В матче 12 тура чемпионата Венгрии «фради» не ощутили достойного сопротивления со стороны «МТК», забив в ворота столичного клуба по одному голу в каждом из таймов.

Стоить отметить, что украинский легионер Александр Зубков после провального матча Лиги чемпионов против «Ювентуса» оказался в запасе, за то все девяносто минут игры на футбольном поле провел Игорь Харатин.

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