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Футбол

Галатасарай нацелился на форварда сборной Украины

отАндрей Огородник

Ноя 29, 2020 , ,
Роман Яремчук

Один из самых титулованных клубов Турции «Галатасарай» проявляет серьезный интерес к основному форварду сборной Украины Роману Яремчуку.

Как сообщают турецкие СМИ, представители стамбульского гранда сейчас активно изучают условия возможного перехода украинца в их состав. Если сумма компенсации будет не слишком высокая, «Галатасарай» намерен сделать предложение по трансферу уже в январе.

Отметим, после ухода Дэвида Роман Яремчук является главной опцией в атаке «Гента». На счету украинца 15 матчей за «индейцев» в нынешнем сезоне, восемь голов и три результативные передачи.

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