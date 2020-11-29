Галатасарай нацелился на форварда сборной Украины

Один из самых титулованных клубов Турции «Галатасарай» проявляет серьезный интерес к основному форварду сборной Украины Роману Яремчуку.

Как сообщают турецкие СМИ, представители стамбульского гранда сейчас активно изучают условия возможного перехода украинца в их состав. Если сумма компенсации будет не слишком высокая, «Галатасарай» намерен сделать предложение по трансферу уже в январе.

Отметим, после ухода Дэвида Роман Яремчук является главной опцией в атаке «Гента». На счету украинца 15 матчей за «индейцев» в нынешнем сезоне, восемь голов и три результативные передачи.