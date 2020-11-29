Григорчук выиграл третье чемпионство в странах постсоветского пространства

Известный украинский специалист Роман Григорчук продолжает доказывать, что является одним из лучших украинских тренеров современности.

Солигорский «Шахтер» обыграв вчера ФК «Минск» стал чемпионом Беларуси, во многом благодаря Роману Григорчуку, который сменил на должности тренера Юрия Вернидуба. Он стал первым украинским тренером, которому удалось выиграть золотые медали в трех разных странах бывшего Советского Союза.

В качестве тренера Роман Григорчук выигрывал чемпионаты Беларуси, Латвии и Казахстана. Четырежды становился призером чемпионата Азербайджана, выводил «Черноморец» в финал Кубка Украины и 1/16 финала Лиги Европы.