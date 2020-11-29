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Футбол

Григорчук заговорил о возвращении в Украину

отАндрей Огородник

Ноя 29, 2020 , ,
Роман Григорчук

Бывший главный тренер одесского «Черноморца» и запорожского «Металлурга» Роман Григорчук не скрывает своего желания вернуться в родной чемпионат.

После победы вместе с солигорским «Шахтером» в чемпионате Беларуси, украинский наставник заявил о своих намерениях принять клуб УПЛ с которым он мог бы побороться за высокие места в лиге.

Я мечтаю вернуться в Украину и выиграть с командой чемпионство, а также хочу попасть с командой в группу Лиги чемпионов», – сказал Григорчук.

Напомним, Роман Григорчук становился чемпионом Латвии, Казахстана и Беларуси, становился вторым в Азербайджане и играл в финале Кубка Украины с «Черноморцем».

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