Милевский покинул Динамо Брест

Известный украинский нападающий Артем Милевский завершил свои выступления в составе брестского «Динамо».

О своем уходе 35-летний нападающий заявил в эфире телеканала Беларусь 5.

«Рад, что завершаю карьеру в «Динамо» Брест забитым голом. Однако карьера футболиста не закончена. Все еще впереди!»

В составе «Динамо» Брест Артем Милевский выигрывал золотые медали чемпионата Беларуси 2019. В общей сложности форвард провел за свой клуб 102 матча, забив 19 голов и отдав 30 ассистов.

Ранее ходили слухи о возможном возвращении Милевского в чемпионат Украины.