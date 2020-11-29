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Футбол

Милевский покинул Динамо Брест

отАндрей Огородник

Ноя 29, 2020 , ,

Известный украинский нападающий Артем Милевский завершил свои выступления в составе брестского «Динамо».

О своем уходе 35-летний нападающий заявил в эфире телеканала Беларусь 5.

«Рад, что завершаю карьеру в «Динамо» Брест забитым голом. Однако карьера футболиста не закончена. Все еще впереди!» 

В составе «Динамо» Брест Артем Милевский выигрывал золотые медали чемпионата Беларуси 2019. В общей сложности форвард провел за свой клуб 102 матча, забив 19 голов и отдав 30 ассистов.

Ранее ходили слухи о возможном возвращении Милевского в чемпионат Украины.

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