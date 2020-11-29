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Футбол

Ян Облак вошел в историю Атлетико

отАндрей Огородник

Ноя 29, 2020 , ,
Ян Облак

Словенский вратарь Ян Облак вписал свое имя в историю мадридского «Атлетико».

Вчера «матрасники» обыграли испанскую «Валенсию» со счетом 1:0. словенского вратаря вчерашний поединок стал 200 за мадридский клуб, причем в 112 матчах Облак сохранил свои ворота в неприкосновенности, что является лучшим результатом в истории клуба.

Среди всех вратарей выступавших за «Атлетико», отметка в двести матчей покорилась лишь Абелю Ресино, который в итоге провел 243 матча, но «сухих поединков» у него было всего лишь 94.

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