Александр Назаренко перейдет в Динамо?

Молодой талант днепровского СК «Днепр-1» Александр Назаренко может зимой уйти на повышение.

По информации «Динамо Киев Inside», 20-летний полузащитник находится в сфере интересов столичного гранда. Пока о переговорах речь не идет, но ситуация может изменится уже в ближайшее время.

В нынешнем сезоне на счету Александра Назаренко три гола в девяти матчах, в том числе и в поединке против киевлян. Контракт полузащитника истекает в декабре 2021 года.

Напомним, сегодня появилась информация об интересе «Динамо» к Кочергину.