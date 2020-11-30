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Футбол

Александр Назаренко перейдет в Динамо?

отАндрей Огородник

Ноя 30, 2020 , ,
Александр Назаренко

Молодой талант днепровского СК «Днепр-1» Александр Назаренко может зимой уйти на повышение.

По информации «Динамо Киев Inside», 20-летний полузащитник находится в сфере интересов столичного гранда. Пока о переговорах речь не идет, но ситуация может изменится уже в ближайшее время.

В нынешнем сезоне на счету Александра Назаренко три гола в девяти матчах, в том числе и в поединке против киевлян. Контракт полузащитника истекает в декабре 2021 года.

Напомним, сегодня появилась информация об интересе «Динамо» к Кочергину.

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