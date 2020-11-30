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Футбол

Динамо на игру с Юве отправилось без Буяльского, но с Родригешем

отСергей Сумской

Ноя 30, 2020

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу на выездную игру пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Ювентусом» взял 24 футболиста, передает твиттер «столичного клуба.

Голкиперы: Бущан, Нещерет, Бойко

Защитники: Попов, Шабанов, Миколенко, Караваев, Забарный, Сирота, Кендзера

Полузащитники: Сидорчук, Бэлуцэ, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Цитаишвили, де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш

Нападающие: Родригеш, Клейтон, Супряга

В заявку из-за повреждения не включили Виталия Буяльской, но в списке появился Жерсон Родригеш.

Напомним, игра «Ювентус» – «Динамо» пройдет 2 декабря на «Альянц Стэдиум».

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