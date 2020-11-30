Кривцов пропустит матч против Реала?

Очередная порция головной боли для тренерского штаба мадридского «Реала».

Как сообщает официальный сайт «горняков», лазарет клуба пополнил ещё и Сергей Кривцов. Защитник отсутствовал в матче против СК «Днепра-1» именно по причине проблем со здоровьем, не было игрока и в списке футболистов, которые принимали участие в сегодняшней тренировке.

Сейчас в лазарете клуба находятся Сергей Кривцов, Давит Хочолава, Виктор Корниенко, Богдан Вьюнник, Исмаили, Евгений Коноплянка и Максим Малышев.

Напомним, матч против «Реала» состоится завтра в Киеве. «Шахтер» в первом матче выиграл со счетом 2:3.