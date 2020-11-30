Вт. Дек 1st, 2020

EURO.com.ua

Футбол

Кривцов пропустит матч против Реала?

отАндрей Огородник

Ноя 30, 2020 , ,
Сергей Кривцов

Очередная порция головной боли для тренерского штаба мадридского «Реала».

Как сообщает официальный сайт «горняков», лазарет клуба пополнил ещё и Сергей Кривцов. Защитник отсутствовал в матче против СК «Днепра-1» именно по причине проблем со здоровьем, не было игрока и в списке футболистов, которые принимали участие в сегодняшней тренировке.

Сейчас в лазарете клуба находятся Сергей Кривцов, Давит Хочолава, Виктор Корниенко, Богдан Вьюнник, Исмаили, Евгений Коноплянка и Максим Малышев.

Напомним, матч против «Реала» состоится завтра в Киеве. «Шахтер» в первом матче выиграл со счетом 2:3.

Похожая запись

Футбол

Звездный новичок Реала не сыграет с Шахтером

Футбол

Раулю Хименесу пробили голову в игре с Арсеналом. ВИДЕО

Футбол

Динамо на игру с Юве отправилось без Буяльского, но с Родригешем

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

пять × один =

Вы пропустили

Биатлон

Сборная Украины вышла на Евробаскет-2022

Ноя 30, 2020
Бокс

Дюбуа не победит Усика, — Дэвид Хэй

Ноя 30, 2020
Футбол

Звездный новичок Реала не сыграет с Шахтером

Ноя 30, 2020
Футбол

Раулю Хименесу пробили голову в игре с Арсеналом. ВИДЕО

Ноя 30, 2020