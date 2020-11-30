Раулю Хименесу пробили голову в игре с Арсеналом. ВИДЕО

Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес получил перелом черепа в игре 10-го тура чемпионата Англии с лондонским «Арсеналом» (2:1), столкнувшись с защитником Давидом Луизом.

«Рауль в порядке после вчерашней операции, которую он перенес в лондонской больнице. Он видел свою девушку Даниэлу и сейчас отдыхает. (…)

Просим, чтобы Рауля и его семью оставили в покое и уединении, в подходящее время будут предоставлены новые сведения», – говорится в заявлении «Вулвз».

Также в заявлении поблагодарили врачей «Арсенала», парамедиков Национальной службы здравоохранения Великобритании, персонал больницы и хирургов.