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Футбол

Раулю Хименесу пробили голову в игре с Арсеналом. ВИДЕО

отСергей Сумской

Ноя 30, 2020 ,

Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес получил перелом черепа в игре 10-го тура чемпионата Англии с лондонским «Арсеналом» (2:1), столкнувшись с защитником Давидом Луизом.

 «Рауль в порядке после вчерашней операции, которую он перенес в лондонской больнице. Он видел свою девушку Даниэлу и сейчас отдыхает. (…)

Просим, чтобы Рауля и его семью оставили в покое и уединении, в подходящее время будут предоставлены новые сведения», – говорится в заявлении «Вулвз».

Также в заявлении поблагодарили врачей «Арсенала», парамедиков Национальной службы здравоохранения Великобритании, персонал больницы и хирургов.

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