Шахтер потерял еще одного защитника

«Шахтер» провел тренировочное занятие перед игрой пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов против мадридского «Реала», который пройдет 1 декабря, передает официальный сайт «Горняков».

Занятие пропустили травмированные Сергей Кривцов, Давит Хочолава, Виктор Корниенко, Богдан Вьюнник, Исмаили, Евгений Коноплянка и Максим Малышев.

Кривцова без объяснения причин не включили в заявку донецкой команды клуба на игре 11-го тура УПЛ против «Днепра-1» (1:0).

О характере повреждения и сроках восстановления не сообщается.