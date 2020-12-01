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Футбол

Денис Колчин возглавил Балканы

отАндрей Огородник

Дек 1, 2020 , ,
Денис Колчин

Один из аутсайдеров Второй лиги чемпионата Украины по футболу «Балканы» определились с заменой главному тренеру.

Вместо Андрея Пархоменко, который руководил командой последние годы, руководство клуба из поселка Заря назначили хорошо известного одесской публике Дениса Колчина, о чем сообщает официальный сайт команды. Условия сделки не разглашаются.

Отметим, в свое время Денис Колчин был одним из лидеров «Черноморца». В роли тренера он возглавлял «Жемчужину», с которой выигрывал Вторую лигу, винницкую Ниву, а последнее время работал на юношеском уровне.

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