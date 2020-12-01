Екатерина Монзуль обслужит матч группового этапа Лиги Европы

Одна из лучших украинских судей Екатерина Монзуль постепенно завоевывает авторитет и в Европе.

Совсем недавно она впервые в своей карьере судила международный матч национальных сборных в Лиге наций, а теперь её доверили матч группового этапа Лиги Европы. Для Монзуль это будет первый поединок в еврокубках, вместе со своими ассистентами она будет работать на матче «Гент» — «Слован».

Отметим, помогать Монзуль на линии будут также украинские арбитрыни Марина Стрелецкая и Александра Ардашева. Четвертым рефери будет Денис Шурман.