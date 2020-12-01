Горняк-Спорт прекратит существование?

Одна из главных сенсаций нынешнего сезона «Горняк-Спорт» из Горишних Плавнив Полтавской Области может прекратить свое существование.

Несмотря на то, что команда блестяще выступает в нынешнем сезоне и до последнего шла в тройке лучших, лишь в последних турах выпав из числа лидеров, все идет к тому, что команда на вторую часть сезона не выйдет.

По информации SportArena, всем игрокам «Горняк-Спорта» был предоставлен статус свободного агента. Следующий матч команда должна провести 12 марта против «Прикарпатья».