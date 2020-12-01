Луческу заявил, что у Юве есть проблемы

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу в преддверии игры группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» завил, что у соперника есть определенные проблемы.

Напомним, игра пройдет завтра, 2 декабря.

«В частности, команду ослабил COVID-19, плюс играть без зрителей очень сложно. Терять футболистов после каждой игры непросто, но когда-нибудь все это закончится, «Ювентус» вернется как одна из топ-команд мира», — приводит слова коуча официальный сайт «Динамо».

Также он отметил значимость португальского нападающего Криштиану Роналду для «Ювентуса»: «Роналду делает на поле, вся команда чувствует себя увереннее».