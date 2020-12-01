Манчестер Сити начал переговоры по переходу 17-летнего таланта Эстудиантеса

Восходящая звезда аргентинского «Эстудиантеса» Дарио Сармьенто в скором времени может уйти на повышение в Европу.

Как сообщает известный журналист Фабрицио Романо, большие планы на игрока имеет английский «Манчестер Сити», который предложил за семнадцатилетнего таланта компенсацию в размере 19 миллионов евро без учета бонусов.

Сообщается, что если сделка состоится Дарио Сармьенто перейдет в «Манчестер Сити» летом следующего года, причем рассматриваются также варианты, что он будет отдан в аренду одному из клубов City Football Group.

В нынешнем сезоне на счету Сармьенто четыре матча в чемпионате Аргентины.