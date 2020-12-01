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Футбол

Металл подписал экс-игрока Депортиво

отАндрей Огородник

Дек 1, 2020 , ,
Евгений Подлепенец

Молодой украинский полузащитник Евгений Подлепенец, который до недавнего времени был в заявке испанского «Депортиво», продолжит свою карьеру в составе харьковского «Металла».

Как сообщает телеграм-канал харьковчан, игрок подписал с клубом долгосрочное соглашение. Условия сделки не разглашаются.

Факт перехода уже подтвердил агент полузащитника:

Руководство «Металла» проявило максимальную настойчивость и солидность в переговорах. Нам поступило предложение, от которого нельзя отказаться

Отметим, последние полгода Евгений Подлепенец играл за запорожский «Металлург», в составе которого в шести матчах забил три гола.

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