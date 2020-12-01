Роналду получил приз Golden Foot-2020

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Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду получил премию Golden Foot-2020. Об этом сообщает официальный сайт организаторов.

Награду вручают футболистам, внесшим значительный вклад в развитие футбола, по итогам голосования среди любителей игры миллионов.

В голосовании также участвовали Лионель Месси («Барселона»), Роберт Левандовски («Бавария»), Серхио Рамос («Реал»), Артуро Видаль («Интер»), Жерар Пике («Барселона»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Неймар («ПСЖ»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити») и Джорджо Кьеллини («Ювентус»).