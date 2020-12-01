Стала известна причина возможного исчезновения Горняк-Спорта

Многолетний участник Первой лиги чемпионата Украины по футболу «Горняк-Спорт» близок к исчезновению.

Главный тренер команды Игорь Жабченко, под руководством которого команда в нынешнем сезоне претендовала на повышение в классе, подтвердил информацию о кризисе в клубе.

Комбинат отказал клубу в финансировании. Самое смешное, что работает он прекрасно, как часы. А команда ему не нужна. Мне вот интересно, Константин Жеваго (мажоритарный акционер Ferrexpo – прим.) вообще в курсе происходящего? Знает о том, что «Горняк-Спорт» в канун своего 26-летия уничтожен?