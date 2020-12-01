Украина победила Черногорию и сохранила шансы поехать на женское Евро-2022

В последнем туре отбора на женский Евро-2022 сборная Украины сумела победить Черногорию.

Украина – Черногория – 2:1 (1:1)

Голы: Басанская (5, пен.), Кунина (74) – Джокович (6)

Украина: Самсон, Филенко, Кравец, Шматко, Басанская (Петрик, 46), Андрущак (Овдийчук, 46), Химыч, Кунина (Гирын, 90+3), Козлова (Кравчук, 83), Андрухив (Калинина, 62), Панцулая

Турнирная таблица после заключительного тура:

1. Германия – 24 очка

2. Украина – 15

3. Ирландия – 13

4. Греция – 7

5. Черногория – 0

Стоит отметить, что на Евро поедут победители групп и три лучших сборных, занявшие втрое место. Остальные шесть сборных разыграют путевки в стыковых играх.

Добавим, Украина сейчас идет 7-й из 9 лучших вторых мест, однако еще не все сборные сыграли свои матчи.