Дентиньо зимой покинет Шахтер

Один из главных старожилов донецкого «Шахтера» Дентиньо зимой покинет команду.

По информации ТаТоТаке, игрок и клуб уже договорились об уходе. Дентиньо не устраивает роль запасного игрока, к тому же, решающим фактором является желание жены вернуться в Бразилию, о чем уже сообщалось ранее.

Напомним, Дентиньо перешел в «Шахтер» в 2011 году, но так и не сумел стать ключевым игроком клуба. Тем не менее за это время он забил 26 голов и сделал 13 ассистов в 175 матчах, в том числе и гол во вчерашнем матче мадридскому «Реалу». Контракт игрока заканчивался летом следующего года.