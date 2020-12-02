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Футбол

Дентиньо зимой покинет Шахтер

отАндрей Огородник

Дек 2, 2020 , ,
Дентиньо

Один из главных старожилов донецкого «Шахтера» Дентиньо зимой покинет команду.

По информации ТаТоТаке, игрок и клуб уже договорились об уходе. Дентиньо не устраивает роль запасного игрока, к тому же, решающим фактором является желание жены вернуться в Бразилию, о чем уже сообщалось ранее.

Напомним, Дентиньо перешел в «Шахтер» в 2011 году, но так и не сумел стать ключевым игроком клуба. Тем не менее за это время он забил 26 голов и сделал 13 ассистов в 175 матчах, в том числе и гол во вчерашнем матче мадридскому «Реалу». Контракт игрока заканчивался летом следующего года.

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