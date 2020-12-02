Ювентус — Динамо: превью, мнение букмекеров, трансляция

Сегодня, второго декабря, киевское «Динамо» проведет свой пятый поединок в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Соперником вице-чемпионов Украины будет чемпион Италии «Ювентус».

Для «Динамо» с турнирной точки зрения этот матч практически ничего не значит. Занять первое или второе место киевскому клубу уже не удастся, да и даже виктория не гарантирует подопечным Луческу место в Лиге Европы весной. Для «Динамо» самой важной встречей будет противостояние с «Ференцварошем» в последнем туре. Если обе команды уступят в пятом туре, то киевлянам будет достаточно сыграть вничью 1:1 или 0:0, чтобы пройти дальше. При 2:2 будут смотреть разницу голов и по других матчах, а при 3:3 уже третье место будет у подопечных Реброва.

Однако о раскладах будем говорить уже перед шестым туров, а сейчас в матче с «Юве» динамовцам нужно и дальше набираться опыта игр с грандами, плюс возможная ничья добавить не только команде и Украине очков в копилку, но и также поможет игрокам в психологическом плане. При этом «Юве» точно будет играть на победу, чтобы в последнем туре побороться с «Барсой» за первое место.

«Ювентус»

Туринский клуб под руководством Пирло еще только ищет свою игру. Да, «Ювентус» проиграл в этом сезоне только «Барселоне», а в чемпионате после девяти туров идет без поражений, но учитывая только четыре виктории в Серии А и пять ничьих можно сказать, что клуб из Турина пока только ищет свою игру.

«Ювентус» занимает четвертую строчку в чемпионате Италии с 17 очками в активе. Впереди «Милан», у которого уже 23 пункта. В последнем туре подопечные Пирло не сумели разобраться с «Беневенто» – 1:1. Команды обменялись голами в первом тайме, а во втором забитых мячей не было. Как отмечалось ранее «Ювентусу» нужно побеждать «Динамо», даже несмотря обеспечение себе места в плей-офф Лиги чемпионов. В случае успеха в последнем туре у Пирло и Ко будет шанс взять реванш у «Барсы» и побороться за первое место в группе.

«Динамо»

Подопечные Луческу, которые и так выполнили план на сезон, выйдя в первые за несколько лет в групповой этап ЛЧ, смотрелись в матчах с грандами весьма пристойно. В Каталонии, реализуй свои моменты, можно было даже думать о победе над «Барсой», в киевском матче с каталонцами и «Ювентусом» были идеальные первые 45 минут, но быстрые голы соперников во второй 45-минутке оставили киевлян без шансов на успех. Такая же ситуация была в Венгрии. Идеальные 45-минут и 2:0 и провал во втором тайме и итоговые 2:2. «Динамо» показало, что может играть с сильными командами, но необходимо набраться опыта, немного усилить состав и у этой команды все впереди.

В чемпионате Украины дела у «Динамо» идут хорошо. Подопечные румынского специалиста лидирует после 11 туров и на три пункта опережают «Шахтер». У «Динамо» в УПЛ только одно поражение – от «Шахтера», когда киевляне боролись с ковидом и Луческу мог рассчитывать только 11 исполнителей. Для киевлян главная цель до зимнего перерыва удержать преимущество в УПЛ и выйти в Лигу Европы.

История противостояний

В своей истории команды играли между собой пять раз и все поединки проходили в рамках Лиги чемпионов. Сначала в сезоне 1997/1998 в четвертьфинале турнира в Италии команды сыграли, а вот в Киеве «Ювентус» был сильнее 4:1. Следующий раз жребий свел соперников в сезоне 2002/2003. На групповой стадии Ювентус дважды был сильнее — 5:0 Турине и 2:1 в Киеве. И результат первого матча в Киеве в этом сезоне вы хорошо знаете.

Ориентировочные составы:

«Ювентус»: Щесны, Данило, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Кулусевски, Рабьо, Бентанкур, Бернардески, Мората, Криштиану Роналду

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко, Шепелев, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Вербич

Арбитры

Арбитр: Стефани Фраппар (Франция)

1-й ассистент: Хишам Закрани (Франция)

2-й ассистент: Мехди Рамуни (Франция)

4-й арбитр: Карим Абед (Франция)

Мнение букмекеров

Победа «Ювентуса» – 1.28

Ничья – 6.1

Победа «Динамо» – 13.5

Прогноз

Победа «Ювентуса» со счетом 3:1

Трансляция

В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол-2». Начало трансляции – 22:00.