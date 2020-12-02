Колос подписал игрока молодежной сборной Словении

Коваливский «Колос», руководство которого не скрывает своих амбиций вновь пробиться в Лигу Европы, сумел подписать в свои ряды нового исполнителя.

Как сообщает официальный сайт коваливцев, новичком команды стал молодой словенский защитник Матия Ром. Игрок подписал с «Колосом» контракт на два года. Учитывая тот факт, что он может сыграть за свой новый клуб уже в ближайшем матче Кубка Украины, можно сделать предположение, что он перешел в команду на правах свободного агента.

Отметим, Матия Ром является игроком молодежной сборной Словении. В Высшей лиге местного чемпионата он провел 48 матчей, забил гол и сделал шесть результативных передач. Также в его активе 11 матчей в чемпионате Хорватии.