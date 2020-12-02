Рауль возглавит мадридский Реал?

Очередная неудача мадридского «Реала» в нынешнем сезоне возобновила в испанской прессе волну слухов о возможном увольнении Зинедина Зидана.

По информации Marca, если французского специалиста все же отправят в отставку, руководство «Реала» намерено сосредоточить свое внимание на приглашении Маурисио Почеттино, либо легенды клуба Рауля Гонсалеса.

Отметим, один из лучших бомбардиров в истории «Реала» сейчас работает в структуре «королевского клуба». После сезона в качестве тренера юношеской команды, он возглавил вторую команду клуба «Реал Кастилью».