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Футбол

Рауль возглавит мадридский Реал?

отАндрей Огородник

Дек 2, 2020 , ,
Рауль

Очередная неудача мадридского «Реала» в нынешнем сезоне возобновила в испанской прессе волну слухов о возможном увольнении Зинедина Зидана.

По информации Marca, если французского специалиста все же отправят в отставку, руководство «Реала» намерено сосредоточить свое внимание на приглашении Маурисио Почеттино, либо легенды клуба Рауля Гонсалеса.

Отметим, один из лучших бомбардиров в истории «Реала» сейчас работает в структуре «королевского клуба». После сезона в качестве тренера юношеской команды, он возглавил вторую команду клуба «Реал Кастилью».

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