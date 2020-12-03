Дембеле подпишет с Барселоной новый контракт

Несмотря на ливень критики который вылился в адрес французского вингера каталонской «Барселоны» Усмана Дембеле, все идет к тому, что в ближайшее время ему будет предложен новый контракт.

По информации ESPN, руководство каталонского гранда всерьез рассматривает возможность продления соглашения с 23-летним полузащитником. Не имея возможности осуществлять сейчас дорогостоящие трансферы, клуб намерен пересмотреть контракты многих своих игроков.

Отметим, в нынешнем сезоне Усман Дембеле провел в чемпионате Испании семь матчей, в которых забил один гол. Ранее сообщалось, что француз может перейти в состав английского «Ливерпуля».