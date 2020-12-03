Два украинца в символической сборной 5-го тура Лиги чемпионов

Авторитетный аналитический портал Sofa Score подвел итоги предпоследнего тура группового этапа Лиги чемпионов.

В символической сборной тура нашлось место сразу двум украинским исполнителям. Место в ворота занял вратарь донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин, который выдал воистину блестящий матч против «Реала», получив оценку 8.6 баллов. Место в полузащите нашлось Александру Зинченко, который стал лучшим игроком в составе «Манчестер Сити» в матче против «Порту».

Лучшим игроком тура стал форвард «Челси» Оливье Жиру, который отличился четырьмя голами в ворота «Севильи».