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Футбол

Два украинца в символической сборной 5-го тура Лиги чемпионов

отАндрей Огородник

Дек 3, 2020 , ,
Анатолий Трубин

Авторитетный аналитический портал Sofa Score подвел итоги предпоследнего тура группового этапа Лиги чемпионов.

В символической сборной тура нашлось место сразу двум украинским исполнителям. Место в ворота занял вратарь донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин, который выдал воистину блестящий матч против «Реала», получив оценку 8.6 баллов. Место в полузащите нашлось Александру Зинченко, который стал лучшим игроком в составе «Манчестер Сити» в матче против «Порту».

Лучшим игроком тура стал форвард «Челси» Оливье Жиру, который отличился четырьмя голами в ворота «Севильи».

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