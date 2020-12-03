Эрлинг Холанд пропустит месяц из-за травмы

Главная звезда дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд не сможет помочь своему клубу в оставшихся матчах текущего года.

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, отсутствие норвежского бомбардира во вчерашнем матче против римского «Лацио» обусловлено его травмой. Приблизительная дата возвращения молодого форварда — первые числа января.

В нынешнем сезоне Эрлинг Холанд один из лучших бомбардиров Лиги чемпионов, с шестью точными ударами, а также чемпионата Германии, где он отличился десять раз в восьми матчах.