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Футбол

Эрлинг Холанд пропустит месяц из-за травмы

отАндрей Огородник

Дек 3, 2020 , ,
Эрлинг Холанд

Главная звезда дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд не сможет помочь своему клубу в оставшихся матчах текущего года.

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, отсутствие норвежского бомбардира во вчерашнем матче против римского «Лацио» обусловлено его травмой. Приблизительная дата возвращения молодого форварда — первые числа января.

В нынешнем сезоне Эрлинг Холанд один из лучших бомбардиров Лиги чемпионов, с шестью точными ударами, а также чемпионата Германии, где он отличился десять раз в восьми матчах.

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