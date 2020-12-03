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Футбол

Оболонь проведет зимние сборы в Турции

отАндрей Огородник

Дек 3, 2020 , ,
Оболонь-Бровар

Киевская «Оболонь», которая несмотря на провальный старт, все ещё сохраняет неплохие шансы на повышение в классе, подготовку ко второй половине сезоне начнет в Турции.

Как сообщает официальный сайт «пивоваров», команда всем составом ушла в отпуск, откуда выйдет 22 декабря. После прохождения медосмотра столичный клуб отправится на сборы в Турцию.

После первой половины сезона «Оболонь» идет на восьмом месте в Первой лиге, отступая от третьего места, которое позволяет повыситься в классе на шесть очков.

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