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Футбол

Пять игроков покинули состав тернопольской Нивы

отАндрей Огородник

Дек 3, 2020 , ,
Алексей Зинкевич

Середняк Первой лиги чемпионата Украины «Нива» Тернополь по завершению первой половины сезона провела небольшую чистку состава.

Как сообщает инстаграм-аккаунт клуба, сотрудничество с «Нивой» прекратило сразу пять исполнителей. Статус свободных агентов получили защитники Вадим Хохлов и Игорь Кохман, хавбеки Алексей Зинкевич и Александр Демченко, а также форвард Дмитрий Скакун.

Стоить отметить, что из пяти игроков, лишь Скакун и Демченко регулярно выходили в составе тернопольского клуба, все остальные футболисты были игроками ротации.

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