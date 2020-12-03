Пять игроков покинули состав тернопольской Нивы

Середняк Первой лиги чемпионата Украины «Нива» Тернополь по завершению первой половины сезона провела небольшую чистку состава.

Как сообщает инстаграм-аккаунт клуба, сотрудничество с «Нивой» прекратило сразу пять исполнителей. Статус свободных агентов получили защитники Вадим Хохлов и Игорь Кохман, хавбеки Алексей Зинкевич и Александр Демченко, а также форвард Дмитрий Скакун.

Стоить отметить, что из пяти игроков, лишь Скакун и Демченко регулярно выходили в составе тернопольского клуба, все остальные футболисты были игроками ротации.