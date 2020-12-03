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Футбол

Тренер Колоса доволен последним приобретением клуба

отАндрей Огородник

Дек 3, 2020 , ,
Матия Ром

Главный тренер коваливского «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал последнюю сделку клуба.

Как уже сообщалось ранее, новичком клуба с Коваливки стал защитник молодежной Словении Матия Ром, который вчера даже успел дебютировать за команду в Кубке Украины против винницкой «Нивы» (4:0).

«Матия Ром – это подписание на будущее. Он играл с чистого листа сегодня. И на защиту он очень хорошо сыграл, качественно. В передачах у него не было недостатка, однако, хотелось, чтобы он острее играл на атаку»

Напомним, ранее Матия Ром успел поиграть в составе «Домжале» и «Интера» Запрешич.

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