Тренер Колоса доволен последним приобретением клуба

Главный тренер коваливского «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал последнюю сделку клуба.

Как уже сообщалось ранее, новичком клуба с Коваливки стал защитник молодежной Словении Матия Ром, который вчера даже успел дебютировать за команду в Кубке Украины против винницкой «Нивы» (4:0).

«Матия Ром – это подписание на будущее. Он играл с чистого листа сегодня. И на защиту он очень хорошо сыграл, качественно. В передачах у него не было недостатка, однако, хотелось, чтобы он острее играл на атаку»