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Футбол

Уэс Морган: Игра против Зари важная для нас

отАндрей Огородник

Дек 3, 2020 , ,
Уэс Морган

Защитник английского «Лестера» Уэс Морган прокомментировал сегодняшний матч против луганской «Зари».

Несмотря на то, что английский клуб уже решил вопрос с выходом в следующий этап, на недооценку со стороны соперников футболистам «Зари» рассчитывать не стоит.

Это будет важная игра для нас. Да мы уже, так сказать, вышли из группы, но хотим, продолжить работу на том же уровне, что и был. Мы имеем возможности, у нас есть некоторые изменения в кадровом плане, может будут задействованы игроки, которые получали мало игровой практики, но все мы качественно подготовились и сконцентрированы на хороший результат.

Напомним, в первом матче футболисты «Зари» проиграли «Лестеру» без шансов, пропустив трижды в свои ворота. Для сохранения шансов на выход из группы украинский клуб обязанный побеждать.

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