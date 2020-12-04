Гент отправил в отставку главного тренера

Нападающий сборной Украины и бельгийского «Гента» Роман Яремчук в очередной раз в нынешнем сезоне остался без главного тренера.

Как сообщает официальный сайт «Индейцев», после поражения от чешского «Слована» со счетом 1:2, руководство клуба приняло решение отправить в отставку Вима де Деккера. После пяти туров вице-чемпионы Бельгии идут на последнем месте в своей группе, проиграв пять матчей кряду. Не лучшим образом у команды идут дела и в чемпионате, где «Гент» на двенадцатом месте.

Напомним, за первую половину сезона это уже третий случай отставки главного тренера «Гента».