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Футбол

Гент отправил в отставку главного тренера

отАндрей Огородник

Дек 4, 2020 , ,
Вима де Деккер

Нападающий сборной Украины и бельгийского «Гента» Роман Яремчук в очередной раз в нынешнем сезоне остался без главного тренера.

Как сообщает официальный сайт «Индейцев», после поражения от чешского «Слована» со счетом 1:2, руководство клуба приняло решение отправить в отставку  Вима де Деккера. После пяти туров вице-чемпионы Бельгии идут на последнем месте в своей группе, проиграв пять матчей кряду. Не лучшим образом у команды идут дела и в чемпионате, где «Гент» на двенадцатом месте.

Напомним, за первую половину сезона это уже третий случай отставки главного тренера «Гента».

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