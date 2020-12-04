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Футбол

Игроки Динамо получили щедрые премиальные за выход в группу Лиги чемпионов

отАндрей Огородник

Дек 4, 2020 , ,
Динамо

Футболисты киевского «Динамо», которые впервые за четыре года пробились в групповой этап Лиги Чемпионов, за свое старание получили щедрое вознаграждение.

По информации ведущих ТаТоТаке, футболисты киевского клуба получили по 150 тысяч евро, причем, уже после вычета налогов. Также, как отметили ведущие программы, были поднята заработная плата Илье Забарному, который получил оклад в размере 10 тысяч евро в месяц, вместе двух, которые он имел ранее.

Напомним, что дела у «Динамо» в группе Лиги Чемпионов пока складываются не лучшим образом, в пяти матчах киевляне набрали лишь одно очко.

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