InStat: Фаворов — лучший игрок матча между Зарей и Лестером

Защитник луганской «Зари» Денис Фаворов удостоился звания лучший игрока матча против английского «Лестера».

По подсчетам авторитетного аналитического портала InStat, правый защитник «Зари» получил самую высокую оценку среди игроков двух клубов. Игрок получил 335 баллов. На втором и третьем месте расположились защитник Йоэль Абу-Ханна (325) и вратарь Никола Василь (317).

Стоить отметить, что лучший игрок в составе «Лестера» Уилфрид Ндиди набрал лишь 280 баллов, что является восьмым результатом среди всех игроков, которые принимали участие в поединке.