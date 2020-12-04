Колос указал на дверь двум исполнителям

Коваливский «Колос», который идет в зоне еврокубков, помимо активного поиска вариантов усиления состава, не забывает также избавляться от балласта.

Как сообщает официальный сайт коваливского клуба, сразу два игрока команды получили статус свободных агентов. Речь идет о вратаре Антоне Яшкове и нападающем Алексанре Бондаренко, которые прошли с клубом путь со Второй лиги. «Колос» расторг с ними контракт по обоюдному согласию.

Отметим, что последние полгода оба игрока выступали в Первой лиге, где были арендованы: Яшков — Полесьем, а Бондаренко — Волынью.