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Футбол

Тарас Качараба забил дебютный гол в еврокубках

отАндрей Огородник

Дек 4, 2020 , ,
Тарас Качараба

Воспитанник донецкого «Шахтера» Тарас Качараба, который не пробившись в основу «Шахтера», стал ключевым исполнителем чешского «Слована», вчера стал одним из героев матча против «Гента».

Украинский защитник вышел в стартовом составе своего клуба и на 55-ой минуте матча сделал счет в поединке 2:0. Для Качарабы этот гол стал дебютным в еврокубках. Интересно, что ряд аналитических портал впоследствии назвал украинца лучшим игроком матча.

Отметим, что в этом матче также отличился форвард сборной Украины Роман Яремчук, а матч судила украинская арбитриня Катерина Монзуль.

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