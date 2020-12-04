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Футбол

Украина вплотную приблизилась к Шотландии в рейтинге коэффициентов УЕФА

отАндрей Огородник

Дек 4, 2020 , , ,
УЕФА

Самая успешная еврокубковая неделя для украинских клубов в нынешнем сезоне позволила Украине вплотную приблизиться к важному 11 месту в рейтинге коэффициентов УЕФА.

Благодаря победам «Шахтера» и «Зари», отставание от Шотландии сократилось до 0,25 очков. За победу на групповом этапе, напомним, начисляется о,4 балла, что позволяет рассчитывать на то, что в случае успехов в шестом туре, Украина может подвинуть «кельтов» с 11 позиции.

Отметим, несмотря на то, что страны, которые находятся в рейтинге с 7 по 15 место имеют по пять команд в еврокубках, определяющими являются места с 7 по 11, которые позволяют напрямую квалифицироваться в Лигу чемпионов, в то время, как с 12 места странам приходится для попадания в самый престижный еврокубковый турнир современности проходить сито квалификации.

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