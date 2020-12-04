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Футбол

В СК Днепр-1 вспышка коронавируса

отАндрей Огородник

Дек 4, 2020 , ,
СК Днепр-1

Ещё один клуб чемпионата Украины по футболу столкнулся с проблемой массового заболевания игроков на коронавирус.

Как сообщает официальный сайт СК «Днепр-1», целый ряд игроков, тренерского штаба и представителей клуба сдали положительные тесты на коронавирус. Официальные данные по количеству инфицированных не сообщаются, но ранее появились слухи о двадцати случаях в днепровском клубе.

Стоить отметить, что УПЛ отклонил просьбу представителей СК «Днепр-1» перенести матч против «Зари» на другую дату. Встреча состоится 6 декабря.

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