В СК Днепр-1 вспышка коронавируса

Ещё один клуб чемпионата Украины по футболу столкнулся с проблемой массового заболевания игроков на коронавирус.

Как сообщает официальный сайт СК «Днепр-1», целый ряд игроков, тренерского штаба и представителей клуба сдали положительные тесты на коронавирус. Официальные данные по количеству инфицированных не сообщаются, но ранее появились слухи о двадцати случаях в днепровском клубе.

Стоить отметить, что УПЛ отклонил просьбу представителей СК «Днепр-1» перенести матч против «Зари» на другую дату. Встреча состоится 6 декабря.