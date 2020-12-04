Яремчук отличился в матче Лиги Европы

Основной нападающий сборной Украины по баскетболу Роман Яремчук сумел прервать голевое затишье в матчах еврокубков нынешнего сезона, хотя для положительного результата этого оказалось недостаточно.

В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы форвард «Гента» отличился в воротах чешского «Слована», сделав счет в матче 1:2. К сожалению, на больше ни Яремчука, ни игроков бельгийского клуба не хватило. Клуб с Либереца выиграл со счетом 1:3, «Гент» в тоже время потерпел пятое поражение в пяти матчах.

Отметим, помимо гола в Лиге Европы, в активе Яремчука семь точных ударов в 10 матчах чемпионата Бельгии. Последние игры форвард пропускал из-за коронавируса.