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Футбол

Звезда РБ Зальцбург нарасхват в Германии

отАндрей Огородник

Дек 4, 2020 , ,
Доминик Собослаи

Восходящая звезда венгерского футбола Доминик Собослаи, вероятнее всего в скором времени уйдет на повышение.

Ранее уже сообщалось об интересе к игроку со стороны «Милана» и «Арсенала», но в последний момент резко активизировались немецкие гранды.

По информации Kicker, в случае, если «РБ Зальцбург» не выйдет в весеннюю часть еврокубков, руководство клуба будет готово рассмотреть предложения по игроку. Среди главных претендентов называют «РБ Лейпциг» и «Баварию». Отметим, что сумма отступных за игрока составляет всего лишь 25 миллионов евро.

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