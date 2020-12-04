Звезда РБ Зальцбург нарасхват в Германии

Восходящая звезда венгерского футбола Доминик Собослаи, вероятнее всего в скором времени уйдет на повышение.

Ранее уже сообщалось об интересе к игроку со стороны «Милана» и «Арсенала», но в последний момент резко активизировались немецкие гранды.

По информации Kicker, в случае, если «РБ Зальцбург» не выйдет в весеннюю часть еврокубков, руководство клуба будет готово рассмотреть предложения по игроку. Среди главных претендентов называют «РБ Лейпциг» и «Баварию». Отметим, что сумма отступных за игрока составляет всего лишь 25 миллионов евро.