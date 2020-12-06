Четыре игрока покинули Агробизнес

Волочиский «Агробизнес», который завершил первую половину сезона зимним чемпионом Первой лиги, провел чистку состава.

Как сообщают аккаунты клуба с Хмельницкой области в социальных сетях, сразу четыре игрока «Агробизнеса» получили статус свободных агентов. Рассположение клуба покинули защитники Сергей Палюх, Евгений Захарченко и Михаил Пыско, а также полузащитник Богдан Иванченко.

Стоить отметить, что все игроки вряд ли будут большой потерей для клуба с Волочиска. Чаще всего на футбольном поле из четверки игроков выходил Михаил Пыско, который провел пять матчей.