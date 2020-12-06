Динамо зимой вновь попытается приобрести Маркао

Бразильский защитник турецкого «Галатасарая» Маркао, которому летом приписывали интерес киевского «Динамо», остается в шорт-лист вице-чемпионов Украины.

По информации Sportarena.com, в трансфере бразильского защитника «Галатасарая» лично заинтересован главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу, который так и не получил ни одного игрока для усиления. Стоить отметить, что киевлянам для сделки придется серьезно раскошелиться, стамбульский гранд оценивает своего защитника в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Маркао четырнадцать матчей за «Галатасарай» во всех турнирах, один гол и одна результативная передача.