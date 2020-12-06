Ещё одна потеря Шахтера перед матчем с Интером

Донецкий «Шахтер» продолжает испытывать кадровые потери.

В матче против закарпатского «Миная» травму получил молодой полузащитник «горняков» Фернандо. Насколько серьезная травма не сообщается, но он точно не сыграет в ближайшем матче против миланского «Интера», о чем сообщил главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру.

Напомним, донецкий «Шахтер» за тур до финиша группового этапа Лиги чемпионов сохрнаяет шансы, как на выход из группы, так и может вообще остаться без еврокубков весной. В матче против «нерадзурри» украинский клуб должен, как минимум не проиграть.